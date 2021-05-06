Наро-Фоминск, Московская область, , 13:17 — REGNUM В поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа Подмосковья 5 мая был обнаружен труп новорожденного ребенка. Об этом 6 мая сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Труп был найден на территории парка «Мечта». Тело ребенка было завернуто в простыню. Следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки.

«Следователем проведён осмотр, планируется назначение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз, принимаются меры к установлению матери ребенка. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

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