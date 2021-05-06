Тверь, , 13:15 — REGNUM Первый регулярный рейс из Москвы до станции «Ржевский мемориал» в Тверской области совершил скоростной поезд «Ласточка» 6 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Поезд отправился в 06:40 с Рижского вокзала, но новую станцию он прибыл в 11:32. Первыми пассажирами «Ласточки» стали ветераны Великой Отечественной войны из Ржева. На станции «Ржевский мемориал» их встретили губернатор Тверской области Игорь Руденя, генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, советник президента Российской Федерации, врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, юнармейцы, жители Ржева и Ржевского района.

Первый регулярный рейс из Москвы до станции «Ржевский мемориал» в Тверской области совершил скоростной поезд «Ласточка» 6 мая Пресс-служба правительства Тверской области

«Станция создана по предложению ветеранов. Соответствующее поручение было дано президентом Владимиром Путиным при открытии Ржевского мемориала. В итоге в короткие сроки построен новый, современный инфраструктурный объект. Это возможность принимать гостей из столицы, иностранных туристов. Уверен, Ржевский мемориал будет в сердце каждого россиянина», — прокомментировал запуск сообщения журналистам губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Мы находимся здесь, на священной Ржевской земле, каждая пядь которой пропитана кровью защитников Отечества. Каждый год здесь поднимают останки героев Великой Отечественной. И теперь у россиян есть больше возможностей прийти сюда, посмотреть, прикоснуться к истории. Мемориал уже стал частью нашей жизни. Спасибо всем, кто уже здесь побывал», — сказал Владимир Васильев.

Своими впечатлениями с журналистами поделились первые пассажиры поезда — ветераны Великой Отечественной войны.

«Это дело благодатное. Благодаря «Ласточке» Ржевский мемориал, посвященный защитникам Родины, смогут посетить много туристов», — отметил фронтовик Иван Хвостенко.

Станция «Ржевский мемориал» построена на участке Ржев-Балтийский — Муравьево недалеко от деревни Хорошево — в 2,5 км от мемориала. Название для станции выбирали сами жители региона. На возведение станции было потрачено лишь три с половиной месяца. Строители использовали современные быстровозводимые конструкции и композитные материалы повышенной износостойкости. Помимо платформы установлен павильон с музейной экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне. Прилегающая территория обустроена в стилистике Ржевского мемориала.

Новый железнодорожный маршрут позволит с комфортом добираться до Ржевского мемориала Советскому солдату. Общая протяженность маршрута от Москвы до новой станции составляет 241 км: 74 км проходят по территории Тверской области, 147 км — Московской, время поездки занимает около 4,5 часа в одну сторону, однако в будущем время в пути значительно сократится. Ежедневно по маршруту будут следовать две пары поездов «Ласточка» в пятивагонном исполнении. Вагоны «Ласточки» оснащены системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, здесь организовано аудио‑ и видеоинформирование пассажиров. Особое внимание уделено людям с ограниченными возможностями: для них предусмотрены специальные места, подъемники и санитарные комнаты. Стоимость проезда от Москвы до станции «Ржевский мемориал» составляет 700 рублей в вагоне без предоставления места, стоимость билета с предоставлением места во втором классе — 770 рублей, в первом — 900 рублей. Во время поездки пассажиры могут купить еду и напитки.