Тверь, 6 мая 2021, 13:15 — REGNUM Первый регулярный рейс из Москвы до станции «Ржевский мемориал» в Тверской области совершил скоростной поезд «Ласточка» 6 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Поезд отправился в 06:40 с Рижского вокзала, но новую станцию он прибыл в 11:32. Первыми пассажирами «Ласточки» стали ветераны Великой Отечественной войны из Ржева. На станции «Ржевский мемориал» их встретили губернатор Тверской области Игорь Руденя, генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, советник президента Российской Федерации, врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, юнармейцы, жители Ржева и Ржевского района.
Своими впечатлениями с журналистами поделились первые пассажиры поезда — ветераны Великой Отечественной войны.
Станция «Ржевский мемориал» построена на участке Ржев-Балтийский — Муравьево недалеко от деревни Хорошево — в 2,5 км от мемориала. Название для станции выбирали сами жители региона. На возведение станции было потрачено лишь три с половиной месяца. Строители использовали современные быстровозводимые конструкции и композитные материалы повышенной износостойкости. Помимо платформы установлен павильон с музейной экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне. Прилегающая территория обустроена в стилистике Ржевского мемориала.
Новый железнодорожный маршрут позволит с комфортом добираться до Ржевского мемориала Советскому солдату. Общая протяженность маршрута от Москвы до новой станции составляет 241 км: 74 км проходят по территории Тверской области, 147 км — Московской, время поездки занимает около 4,5 часа в одну сторону, однако в будущем время в пути значительно сократится. Ежедневно по маршруту будут следовать две пары поездов «Ласточка» в пятивагонном исполнении. Вагоны «Ласточки» оснащены системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, здесь организовано аудио‑ и видеоинформирование пассажиров. Особое внимание уделено людям с ограниченными возможностями: для них предусмотрены специальные места, подъемники и санитарные комнаты. Стоимость проезда от Москвы до станции «Ржевский мемориал» составляет 700 рублей в вагоне без предоставления места, стоимость билета с предоставлением места во втором классе — 770 рублей, в первом — 900 рублей. Во время поездки пассажиры могут купить еду и напитки.