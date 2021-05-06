Стокгольм, , 13:25 — REGNUM Власти лена Халланд, расположенного на юго-западном побережье Швеции, сообщили, что четвертая, заключительная фаза вакцинации от COVID-19 в регионе начнется раньше, чем планировалось. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Официальный старт четвертой фазы первоначально был назначен на третью неделю июня. Однако ситуация позволят сделать это раньше.

«Мы находимся на завершающем этапе фазы 3 и вплотную подошли к началу фазы 4», — заявил главврач Халланда Андерс Оквист в эфире телеканала SVT.

Как пишет газета Aftonbladet, точной даты пока никто не знает, однако есть основания полагать, что она будет объявлена в скором времени.

В ходе четвертой вазы вакцинации в Халленде от COVID-19 будут привиты свыше 150 000 человек.