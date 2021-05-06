Пенза, , 13:30 — REGNUM По многочисленным обращениям жителей Пензы городская администрация приняла решение об организации дополнительных рейсов по дачным маршрутам.

Так, автобусы направятся в рейс до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в дополнительный день — 7 мая. Отправление транспорта будет осуществляться от конечных остановок по расписанию среды, уточняет пресс-служба мэрии.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе стоимость проезда на дачных маршрутах неизменна несколько лет. В 2021 году также не придется платить больше за проезд до садовых товариществ по «Карточке садовода». Маршрут по 1 поясу (от 0 до 15 км) будет оплачиваться в размере 30 рублей (за наличные — 63 рубля); 2 пояс (от 15 до 20 км) — 35 рублей (за наличные — 95 рублей); 3 пояс (от 20 до 25 км) — 40 рублей (за наличные — 115 рублей); 4 пояс (от 25 до 45 км) — 45 рублей (за наличные — 161 рубль).

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