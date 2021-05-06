Киев, , 13:20 — REGNUM Россия очень медленно отводит войска от границ Украины и не в полном объёме. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 6 мая во время совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

«Мы видим пока что из этих десятков тысяч людей и техники… 3−3,5 тыс. военных, которые начали отведение и ушли с территории «временно оккупированного» полуострова Крым. Больше нигде мы пока уменьшения не видим», — рассказал президент Украины о ситуации на российско-украинской границе.

Он добавил, что «снижение численности российских войск на границе слишком медленное, поэтому опасность для Украины всё ещё сохраняется».

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Отвечая на вопрос, Зеленский заметил, что журналист не слышит его ответа. На вопрос от президента Украины журналист ответила, что слышит русский перевод его слов.

«Русский перевод? Они здесь, они повсюду!» — отреагировал Зеленский.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев не признал волеизъявление крымчан и продолжает обвинять Россию в «оккупации» полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины анонсировал возможное подписание соглашения с США, касающегося вопросов безопасности.

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