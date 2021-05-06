Новосибирск, , 13:12 — REGNUM Для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Новосибирской области, услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) может стать бесплатной. Об этом сообщила начальник отдела внешних коммуникаций регионального оператора «Экология-Новосибирск» Ольга Правосудова.

Она уточнила, что с 1 мая 2021 года ветераны Великой Отечественной войны в Новосибирской области освобождены от оплаты за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. При этом акция бессрочная, но носит заявительный характер.

Перерасчёты будут производиться специалистами регоператора на основании заявления ветерана или его представителя с приложением копии удостоверения ветерана Великой Отечественной войны и адресной справки, подтверждающий место фактического проживания ветерана.