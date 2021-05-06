Нью-Йорк, США, , 13:20 — REGNUM Игроки хоккейных клубов «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» набрали 100 минут штрафного времени в первом периоде матча регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проходившего в Нью-Йорке.

При этом игроки «Рейнджерс» набрали в первом периоде 56 минут штрафного времени, а хоккеисты «Кэпиталз» — 44.

Уже на первой секунде встречи произошла массовая драка, после которой были удалены Кевин Руни, Колин Блэквелл и Филлип Ди Джузеппе у «Рейнджерс», в составе «Вашингтона» — Ник Дауд, шведский форвард Карл Хагелин и Гарнет Хэтэуэй. После этого по ходу первого периода игроки еще несколько раз вступали в открытые конфликты.

Напомним, в предыдущем матче регулярного чемпионата НХЛ игроки данных команд также устроили массовую драку после того, как нападающий «Вашингтона» Том Уилсон начал бить по голове российского форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича, который лежал лицом на льду и к драке подключились остальные игроки, включая еще одного российского нападающего «Рейнджерс» — Артемия Панарина. В итоге все участники драки получили штраф, позднее стало известно, что Панарин из-за полученных травм вынужден будет пропустить остаток сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4.