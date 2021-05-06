Калуга, 6 мая, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Калуге к пяти суткам административного ареста привела ложная уверенность мужчины, задолжавшему своему ребёнку более 100 тыс. рублей алиментов. Об этом 6 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

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С 2020 года на исполнении в отделении судебных приставов по Ленинскому округу Калуги находится решение суда, в соответствии с которым местный житель был обязан выплачивать алименты на содержание своей малолетней дочери. Однако мужчина и после возбуждения исполнительного производства игнорировал необходимость содержания своего ребенка. В отношении гражданина приставами был применен полный комплекс ограничительных и запретительных мер, но он был уверен в своей безнаказанности, а его долг к маю 2021 года превысил 100 тысяч рублей. В итоге гражданина вызвали в отделение судебных приставов и составили в отношении него протокол об административном правонарушении. Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил его к пяти суткам административного ареста.

«Калужанин провел в изоляторе половину майских выходных, где у него было достаточно времени подумать о своем родительском долге. В случае дальнейшего уклонения от выплаты алиментов мужчина будет привлечен к уголовной ответственности, и ему будет грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком на один год», — отметил Артём Залогин.