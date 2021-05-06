Стокгольм, , 13:34 — REGNUM 5 мая стало известно о том, что администрации ленов Уппсала и Стокгольм объявили о начале четвертой, заключительной фазы вакцинации населения от COVID-19, сразу после чего десятки тысяч людей начали записываться на прием в поликлиники. Так, в течение часа только в одном Стокгольме на вакцинацию записались порядка 20 000 человек. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Наплыв был очень сильным. Мы начали с обеда, и к восьми часам вечера было забронировано 78 000 посещений из имеющихся 150 000», — заявил 6 мая в студии SVT координатор по вакцинам в Стокгольме Магнус Тиберг.

Как оказалось причиной досрочного объявления последней фазы вакцинации в столице Швеции стал тот факт, что число бронирований на предыдущем этапе стало уменьшаться. Однако, как заверил Тиберг, такой ход кампании по иммунизации является естественным.

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