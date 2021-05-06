Магас, , 13:10 — REGNUM В Ингушетии из-за нестабильной ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, продлили ограничительные меры режима самоизоляции. Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал указ о запрете массовых мероприятий до 10 июня 2021 года включительно.

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Согласно изменением в документе, продолжают оставаться под запретом публичные и массовые, а также досуговые, развлекательные, спортивные, просветительские и иные мероприятия, подразумевающие очное присутствие граждан.

Напомним, в Ингушетии в настоящее время, к 6 мая, остаются в числе «активных» больных 1716 человек. За последние сутки был подтвержден коронавирус еще у десяти жителей республики. Общее число носителей коронавируса составило 15 498 человек.

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