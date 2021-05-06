Стокгольм, , 13:26 — REGNUM В настоящее время все больше и больше ленов Швеции объявляют о начале четвертой, заключительной фазы вакцинации населения от COVID-19. В то же время распространение коронавирусной инфекции продолжает оставаться на высоком уровне во многих регионах. В свою очередь 6 мая посетивший студию телеканала SVT профессор Каролинского института (Стокгольм) Ян Альберт поделился своими соображениями на этот счет.

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«Многие были вакцинированы, но многие серьезно и заболели [COVID-19] — как это сочетается?» — задали вопрос Альберту.

«Это связано с тем, что вакцинированы еще не те возрастные группы, в которых происходит наибольшее распространение коронавирусной инфекции. Коронавирусная инфекция распространяется в основном среди лиц младшего среднего возраста и среди молодых людей, а вакцинация людей старше 55 лет в Стокгольме только-только началась», — пояснил профессор.