Новосибирск, , 13:05 — REGNUM Департамент связи и информатизации Новосибирска совместно с телекомпаниями 7 и 9 мая организуют трансляцию мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Так, 7 мая на телеканале «ОТС» и странице официального сайта города муниципалитета пройдёт трансляция из Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, где состоится торжественное собрание и концертная программа «Во имя жизни!».

А 9 мая будет организована трансляция военного парада войск Новосибирского гарнизона. Трансляцию парада Победы новосибирцы смогут посмотреть на телеканалах «ОТС» и «Россия 24», а также на странице официального сайта города.

В городской администрации подчеркнули, что проведение этих мероприятий будет организовано с учётом требований санитарно-эпидемиологической безопасности.