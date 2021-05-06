Москва, , 13:06 — REGNUM Запущенным летом 2020 года туристическим сервисом Russpass воспользовались уже свыше миллиона раз. Об этом 6 мая сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На данный момент на разработанной в столице цифровой платформе представлено свыше двух тысяч туристических предложений. Соглашения о сотрудничестве с Russpass подписали все регионы России. Причем 76 субъектов РФ уже представили свои туристические программы для путешественников.

«Russpass работает уже девять месяцев. За это время им воспользовались более миллиона человек, а количество туристических предложений в нем превышает две тысячи. Наряду с общим числом туров, авторских маршрутов, досуговых программ растет и число представленных в сервисе культурных площадок со всей страны. Только музеев сейчас свыше 400», — отметила вице-мэр.

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