Киев, 6 мая 2021, 13:09 — REGNUM США и Украина могут подписать соглашение, касающееся вопросов безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 6 мая во время совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеным.
Он добавил, что обсуждался вопрос безопасности в Чёрном и Азовском морях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский рассказал о том, что пригласил президента США Джозефа Байдена на саммит так называемой «Крымской платформы» в Киев. В свою очередь госсекретарь США пообещал передать приглашение по возвращении в Вашингтон.
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