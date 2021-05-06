Киев, , 13:09 — REGNUM США и Украина могут подписать соглашение, касающееся вопросов безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 6 мая во время совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеным.

«Мы говорили о вопросе альянса и о вопросе вероятного двухстороннего очень серьёзного соглашения. Но это вопрос будущего. Сейчас очень рано говорить о деталях», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что обсуждался вопрос безопасности в Чёрном и Азовском морях.

«Тут есть также одна, я считаю, фундаментальная идея… Не буду говорить пока что об этом публично. Нужно, чтобы все стороны согласовали эту идею» — сказал президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский рассказал о том, что пригласил президента США Джозефа Байдена на саммит так называемой «Крымской платформы» в Киев. В свою очередь госсекретарь США пообещал передать приглашение по возвращении в Вашингтон.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский заявил, что США очень хорошо понимают, что происходит на Украине