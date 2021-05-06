Мальмё, Швеция, 6 мая, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В ночь на 6 мая расположенный на юге Швеции Мальмё за 33 минуты сотрясли три мощных взрыва в разных частях города. По информации телеканала SVT, мотивом является месть за нераскрытое убийство. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

U.S. Marine Corps Фрагмент взрывного устройства

Как сообщают журналисты SVT, взрывы были нацелены на родственников людей, которые ранее подозревались полицейскими в громком убийстве декабря 2019 года. Тогда жертвой стал человек, которого полиция связывает с ОПГ, орудующими в городе.

Причиной убийства считается борьба за власть на местном рынке марихуаны и кокаина. В прошлом году родственник жертвы был освобожден, отбыв длительный срок тюремного заключения.

«Здесь нечего комментировать. Сейчас идет предварительной следствие», — заявил начальник Полиции по городу Мальмё Стефан Синтеус в ходе пресс-конференции, состоявшейся 6 мая.