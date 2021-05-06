Казань, , 13:28 — REGNUM Наиболее опасными для заражения новой коронавирусной инфекцией считаются закрытые помещения. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарии Любовь Авдонина.

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С ее слов, «закрытые помещения там, где скапливается большое количество людей, где невозможно соблюсти дистанцию, это рисковое место, где заболевание будет передаваться, есть ли там есть источник заражения». К таким местам представитель ведомства отнесла кафе, рестораны и кинотеатры.

При этом риск заражения коронавирусом на свежем воздухе минимальный. В ближайшие дни в регионе установится теплая погода, которая не способствует распространению вируса. Авдонина посоветовала жителям почаще находиться на свежем воздухе.

ИА REGNUM напоминает, в майские праздники сотрудники управления Роспотребнадзора по Татарии продолжат контролировать соблюдение требований, введенных из-за коронавируса. Под пристальное внимание во время длинных выходных попадут наиболее посещаемые жителями места — театры, торговые центры и кинотеатры.

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