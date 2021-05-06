Волгодонск, Ростовская область, , 13:02 — REGNUM В Ростовской области по факту падения ребёнка в открытый люк возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 6 мая.

Инцидент произошёл в Волгодонске 3 мая. В районе одного из домой на улице 50 лет ВЛКСМ в открытый люк упал 12-летний мальчик. Объект не был огорожен. В результате ребёнок получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб органов грудной клетки. Мальчик госпитализирован.

Следователи выясняют причины произошедшего и устанавливают ответственных лиц. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью» продолжается.