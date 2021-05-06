Махачкала, , 13:01 — REGNUM На побережье Каспийского моря отряд московских и дагестанских ученых обнаружил за два дня более 150 погибших нерп, которые занесены в России в Красную книгу. Об этом сегодня, 6 мая, сообщил координатор природоохранных программ научно-экспедиционный центр «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров.

Он рассказал, что ученые обследуют побережье Касписйского моря в районе Махачкалы. За два дня были обнаружены 150 мертвых нерп. Никифоров отметил, что до конца сегодняшнего дня, по всей видимости, найдут еще около 50 мертвых нерп.

«Мы продолжаем обследование, думаю, что сегодня число погибших животных достигнет 200. Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа», — рассказал ученый.

Причины массовой гибели нерп могут быть самые разные — от рыболовства, до загрязнения морской воды. Отмечается, что некоторые мертвые нерпы были найдены без шкур, также были найдены особи, запутавшиеся в рыболовных сетях.

Ученые отмечают, что еще сто лет назад на Каспии было более миллиона нерп, а сейчас, по разным оценкам, их осталось от 50 до 70 тысяч особей. В 2008 году каспийской нерпе был присвоен статус вида, находящегося под угрозой уничтожения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.

Массовая гибель нер на Каспии наблюдается с периодичностью раз в несколько лет. В частности, такие случаи фиксировались в 2012 и 2016 годах. С начала декабря 2020 года на берегу Каспия в Дагестане обнаружены более 300 мертвых нерп. Есть версия, что каспийские нерпы гибнут из-за выбросов природного газа.