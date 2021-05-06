Воронеж, , 13:01 — REGNUM Более 1800 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа примут участие в параде 76-летия Победы в Великой Отечественной войне на площади Ленина в городе воинской славы Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа 6 мая.

Парад Победы в городе воинской славы Воронеже состоится 9 мая в 10:00 на площади Ленина. Всего в нём будет задействовано 2 106 человек — военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, Военно-воздушной академии, сотрудников других силовых ведомств и МЧС.

В этом году на парад в Воронеже выйдут четыре батальона и 18 рот как сухопутных, так и воздушных родов войск. Также в параде примет участие около 300 сотрудников силовых ведомств и МЧС Российской Федерации. Сводный военный оркестр будут представлять ГУ МВД по Воронежской области, Главное управление войск национальной гвардии по Воронежской области, Воронежский институт правительственной связи ФСО и мотострелковый полк общевойсковой армии ЗВО. В механизированную колонну включат 86 единиц военной техники: реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», автомобили специального назначения «Тигр», «Тайфун» и «Рысь» и тяжёлые транспортно-заряжающие машины.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с репетициями и проведением мероприятий ко Дню Победы 7, 8 и 9 мая движение и парковка автотранспортных средств в центре Воронежа будут ограничены.