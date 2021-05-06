Стокгольм, , 13:02 — REGNUM После совместного законопроекта по миграционной политике, подготовленного «Умеренными», «Христианскими демократами», «Шведскими демократами» и «Либералами», эффекта от прежнего «Альянса за Швецию» не наблюдается. У партий слишком разные отправные точки в политики. Именно так 6 мая в эфире телеканала SVT прокомментировала результаты майского опроса SVT/Novus политический обозреватель Элизабет Марморштейн.

«Новое предложение по миграционной политике может скорее отпугнуть и без того разочарованных избирателей «Либералов». Даже если это и ощущается уже сейчас, однопартийцы продолжают ссориться, что новых избирателей не прибавляет», — отметила Марморштейн.

Рост популярности «Христианских демократов» Мармонштейн прокомментировала следующим образом:

«Не совсем просто дать ответ на то, что послужило этому причиной. Одно из объяснений может заключаться в том, что в последнее время стало меньше сообщений о скандале с домом, в котором замешана Эбба Буш».