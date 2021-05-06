Магас, , 12:57 — REGNUM В Ингушетии третий день подряд нет статистики по выздоровевшим и выписанным пациентам, перенесшим COVID-19. Согласно данным федерального оперативного штаба на 6 мая, последний раз случаи выздоровления фиксировались в республике 3 мая, когда было выписано два человека.

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За две недели — с 23 апреля по 6 мая — в регионе выздоровели всего 15 человек, в то время как заболевших COVID-10 в этот период ежедневно регистрировалось от десяти до 13 человек. В региональном минздраве и оперативном штабе данная ситуация никак не комментируется.

Согласно данным федерального оперштаба, общее число носителей коронавируса в Ингушетии составляет 15 498 человек, выздоровели из них 13 595 пациентов. Не удалось спасти врачам 187 жителей региона, при этом в мае 2021 года случаи летального исхода не были зарегистрированы.