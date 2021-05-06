Стокгольм, 6 мая, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Мнение избирателей Швеции в отношении парламентских партий не претерпело серьезных изменений. Об этом свидетельствует майский опрос, проведенный компанией Novus и журналистами телеканала SVT. Так, «Социал-демократы» остаются самой крупной партией, а «Умеренные» и «Шведские демократы» занимают второе и третье места соответственно. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Единственное статистически значимое изменение в этом месяце — рост популярности «Христианских демократов» на 1,1 процентного пункта. Сейчас они находятся на отметки в 5,3%.

В интервью SVT партийный секретарь Питер Каллгрен заявил, что избиратели высоко оценивают политику партии в области здравоохранения.

Согласно данным майского опроса, если бы выборы в Риксдаг состоялись бы сегодня, то голоса избирателей распределились бы следующим образом: «Социал-демократы» набирают 27,5% голосов, за ними следуют «Умеренные» и «Шведские демократы» — 22,9% и 18,1% соответственно.

«Либералы» по-прежнему находятся ниже 4-процентной черты отсечения — партия набирает 2,9%. Однако теперь барьер могут не преодолеть «Зеленые», поскольку за них готовыми проголосовать оказались ровно 4,0% респондентов.

В майском опросе Novus/SVT приняли участие 3 654 человека, выбранные случайным образом. Опрос проводился по почте, СМС и телефону.