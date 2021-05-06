Владивосток, , 13:36 — REGNUM Продюсер TikTok-хауса PopStar Мария Погребняк рассказала о состоянии блогера Ильи Милохина. Она сообщила изданию StarHit, что поддерживает связь с бывшим участником её проекта.

По данным издания, продюсер переживает за брата Дани Милохина. «Мы поддерживаем общение, он сейчас во Владивостоке, живет у своей девушки. Не употребляет! Ведет здоровый образ жизни, даже ходит в спортзал. Для Ильи — это маленькая победа! 14 дней, как чист», — рассказала она.

Ранее Мария Погребняк сообщила, что Илья Милохин снова начал употреблять запрещённые вещества. Из-за чего блогер оказался в наркологической клинике, но спустя два дня сбежал.

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