Киев, , 12:52 — REGNUM Представители Соединённых Штатов Америки продемонстрировали исключительную осведомлённость в украинских делах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 6 мая во время совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеным.

«Я поражён, что команда прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит, прекрасно знает все детали, и это большие плюсы, хотя в некоторых вопросах, наверное, минусы», — сказал Зеленский.

Президент Украины также рассказал о том, что на встрече обсуждались вопросы Крыма, Донбасса, а также противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».

«В целом встреча содержательная. Мы считаем, что этот год будет фундаментальным для отношений между Украиной и США», — сказал Зеленский.

Он добавил, что пригласил президента США Джозефа Байдена на заседание так называемой «Крымской платформы», которое может состояться в конце августа 2021 года, перед празднованием Дня независимости Украины.

Напомним, ранее глава госдепа США встретился с представителями фракций Верховной рады Украины. В украинских СМИ появились первые подробности данной встречи.

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