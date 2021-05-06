Киев, 6 мая 2021, 12:52 — REGNUM Представители Соединённых Штатов Америки продемонстрировали исключительную осведомлённость в украинских делах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 6 мая во время совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеным.
Президент Украины также рассказал о том, что на встрече обсуждались вопросы Крыма, Донбасса, а также противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».
Он добавил, что пригласил президента США Джозефа Байдена на заседание так называемой «Крымской платформы», которое может состояться в конце августа 2021 года, перед празднованием Дня независимости Украины.
Напомним, ранее глава госдепа США встретился с представителями фракций Верховной рады Украины. В украинских СМИ появились первые подробности данной встречи.
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