Киев, 6 мая, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Представители Соединённых Штатов Америки продемонстрировали исключительную осведомлённость в украинских делах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 6 мая во время совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под американскую дудку

«Я поражён, что команда прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит, прекрасно знает все детали, и это большие плюсы, хотя в некоторых вопросах, наверное, минусы», — сказал Зеленский.

Президент Украины также рассказал о том, что на встрече обсуждались вопросы Крыма, Донбасса, а также противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».

«В целом встреча содержательная. Мы считаем, что этот год будет фундаментальным для отношений между Украиной и США», — сказал Зеленский.

Он добавил, что пригласил президента США Джозефа Байдена на заседание так называемой «Крымской платформы», которое может состояться в конце августа 2021 года, перед празднованием Дня независимости Украины.

Напомним, ранее глава Госдепа США встретился с представителями фракций Верховной рады Украины. В украинских СМИ появились первые подробности данной встречи.