Таллин, 6 мая, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Правительству Эстонии во главе с председателем Реформистской партии Каей Каллас исполнилось сто дней, за этот период кабинет министров запомнился своей нерешительностью в противостоянии эпидемии и противоречивыми решениями, вызвавшими неприятие у народа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эстонский флаг

Об этом заявил портал национал-консерваторов Эстонии Uued uudised в редакционной статье «Коррупционному правительству — 100 дней: одна ошибка следует за другой».

Издание сообщило, что нынешний кабинет министров был порожден коррупцией (дело о решении возведения жилого приморского района PortoFranco в Таллине — ИА REGNUM) и продолжает в ней существовать (Центристская партия, оказавшаяся в эпицентре скандала, осталась в правительстве — ИА REGNUM).

По мнению оппозиционеров, даже лояльные правительству ведущие СМИ страны не в состоянии замолчать вопиющий непрофессионализм новых министров и чрезвычайную некомпетентность премьер-министра. Каю Каллас они назвали «хрупким премьером», главный посыл которой якобы состоит в том, чтобы указать пальцем на предыдущее правительство и отменить все предыдущие правительственные решения, хорошие или плохие.

«Глава правительства и председатель реформистов особенно плохо справились с кризисом коронавируса. Все это отразилось и на понижении рейтинга Реформистской партии», — злословит издание.

В Uued uudised напомнили, что именно при этом кабинете министров Эстония заняла ведущее место в Европе по темпам заражения коронавирусом, а показатели смертности резко взлетели.