Калуга, , 12:56 — REGNUM В преддверии Дня Победы в Калужскую область поступило 9003 персональных поздравлений от президента Владимира Путина ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФПС Калужской области макрорегион Центр АО «Почта России».

Ветераны Admobninsk.ru

Почтовые работники региона приложат все усилия к тому, чтобы ветераны получили поздравления независимо от их местопребывания в праздничные дни. При необходимости специалисты Почты России будут уточнять новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам. Если ветерана не окажется дома, например, переехал на дачу или временно отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем почтовом отделении, а сотрудники почты будут регулярно повторять попытки доставки поздравления адресату. Письма вручаются ветеранам лично, но без требования подписи в получении.

В России в период с 2 по 8 мая включительно более 800 тысяч почётных адресатов получат специальные художественно оформленные конверты с праздничным поздравлением главы государства.

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