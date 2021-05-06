Тюмень, , 12:42 — REGNUM В Тюменской области упавшая в яму с костром двухлетняя девочка находится в реанимации. Об этом сообщает пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Как ранее информировала прокуратура Тюменской области, девочка получила ожоги лица, кистей рук, дыхательных путей, упав в яму с горящим бытовым мусором во время прогулки на земельном участке своих родителей в деревне Вилижаны Тюменского района.

По словам Александры Малыгиной, вызов в скорую помощь поступил 5 мая в 14:50 (12:05 мск). Девочка доставлена в областную клиническую больницу.

«На данный момент вся необходимая помощь по поводу ожогов 30% тела, ожогов дыхательных путей оказывается в условиях реанимации. Врачи оценивают состояние как тяжелое, ребёнок подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких», — сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения по Тюменской области.

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