Душанбе, 6 мая, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Семьям граждан Таджикистана, погибших в результате вооруженного конфликта на границе с Киргизией, вручили по 70 тыс. сомони ($6,1 тыс.). Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Согдийской области республики.

Sugd.tj Разрушенный дом. Таджикистан

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Отмечается, что всего семьи погибших и раненых получили 3 млн сомони ($263 тыс.). Пострадавшим предоставлены пособия в размере от 10 до 20 тыс. сомони ($877−1753).

Пособия пострадавшим передал председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода 5 мая во время посещения центральных больниц Исфары и Бободжон-Гафуровского района.

Ранее в администрации Согдийской области Таджикистана сообщили, что в результате конфликта на границе с Киргизией пострадали 87 и погибли 19 человек.

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