Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Долгожданный визит вице-президента США Камалы Харрис, назначенной ответственной за решение миграционных вопросов, в Мексику и Гватемалу состоится 7 и 8 июня, об этом заявила сама Харрис 5 мая, сообщает New York Post.

Камала Харрис U.S. Senate Office of Kamala Harris

«В настоящее время я планирую поехать в Мексику и Гватемалу 7 и 8 июня. И я очень жду этой поездки», — отметила Харрис репортерам во время поездки в Род-Айленд.

Харрис дважды провела телефонные переговоры с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи и на этой неделе планирует провести вторую беседу с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Напомним, президент США Джо Байден поручил Харрис решение миграционных проблем. Так, первый женщина-вице-президент поддерживает контакты с Мексикой и странами Центральной Америки в вопросе пресечения незаконных миграционных потоков на южной границе страны.