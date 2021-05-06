Ставрополь, , 12:40 — REGNUM В Ставропольском крае 9 мая состоится парад Победы. Последняя ночная тренировка прохождения колонн состоялась накануне, 5 мая, в столице края, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В репетиции участвовали пешие и механизированные колонны военного парада. Общее число участников составило около 2000 человек. Среди них были военнослужащие Ставропольского гарнизона ЮВО, расчет Воздушно-десантных войск, расчеты оперативного назначения управлений Росгвардии и МЧС, а также отделения казачьего войска. Среди участников парада Победы будут также воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища и юнармейцы.

Механизированную колону на параде представят машины «Град-М», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, ЗУ-23−2 и другая специальная техника.