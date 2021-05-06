Таллин, , 12:38 — REGNUM Идея создания Сырвеского национального природного парка встретила сопротивление со стороны министерства экономики и коммуникаций Эстонии. Об этом сообщил ERR, отметив, что предложение департамента окружающей среды уже одобрено руководством уезда Харьюмаа, прилегающего к столице.

Новый природный парк Эстонии может занять территории площадью 2280 гектаров в волостях Харку и Сауэ. Подчеркивается, что здесь сохранился последний целостный природный ландшафт в окрестностях Таллина, где постоянно обитают дикие звери и различные биологические виды, сторонящиеся человека. Там обнаружено свыше ста охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов, в том числе 24 охраняемых вида птиц.

Местные власти и экологи не скрывают, что создание природного парка позволит поставить крест на планах эстонских фирм по добыче известняка и древесины увеличить свое производство в Сырве.

«Лесам угрожает хозяйственная деятельность и сплошные вырубки. Второй конфликтный момент — добыча полезных ископаемых, потому что создание карьеров уничтожает места обитания и роста охраняемых видов», — пояснила специалист департамента Кертту Элм.

Однако в министерстве экономики решили, что нацпарк будет занимать слишком большую территорию, и предложили «урезать ее» на сотни гектаров.

Аналитик отдела полезных ископаемых министерства Маргуса Раха заявил, что это позволит оставить в обороте места с потенциальными залежами известняка. Он напомнил, что запасы известняка истощаются вокруг столицы и надо заранее подумать об их пополнении.