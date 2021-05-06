Варшава, , 12:37 — REGNUM 6 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последние сутки в республике. Так, зафиксирован 6431 новый случай заражения коронавирусом. Скончалось же с диагнозом COVID-19 еще 510 человек.

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"К сожалению, за последние сутки отмечаем рост числа заражений коронавирусом и смертей по этой причине. Напомним, в последние несколько дней фиксировалось не более 3 тысяч новых заражений и не более 100 смертей. Надеемся, что это тенденция не закрепится. Для этого призываем всех активнее проходить вакцинацию», — говорится в сообщении.

В целом с начала пандемии в Польше подтверждено 2 818 378 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 68 993 человека в республике с диагнозом COVID-19 за это время умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.

С 4 мая в Польше открылись магазины мебели и стройматериалов, а также художественные галереи и музеи. С 8 мая откроются гостиницы, однако они пока будут работать с ограничениями — смогут принять не более 50% посетителей от максимального числа. С конца мая в обычном режиме начнут работать школы и вузы.