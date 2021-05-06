Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Петербургский метрополитен в ночь с 9 на 10 мая 2021 года будет закрыт для пассажиров. Таким образом, особый режим работы подземки после празднования Дня Победы не будет введён, как это было до пандемии коронавируса, когда метрополитен работал без перерыва в ночь на 10 мая.

Метрополитен Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

В последний раз ночной проезд в это время был доступен в 2019 году, а уже в 2020 году по эпидемическим соображениям ночная работа метро была отменена, в том числе и после проведения парада Победы 24 июня 2020 года, отмечают «Невские Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, вплоть по 10 мая 2021 года Петербургский метрополитен работает по графику выходного дня. При этом наземные вестибюли станций «Достоевская» и «Площадь Александра Невского 2» закрыты на вход и выход.

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