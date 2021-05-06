Оренбург, , 12:33 — REGNUM В Оренбуржье 36-летняя директор одного из ООО выдала сотрудникам зарплату только после возбуждения уголовного дела. Всего пятерым гражданам она задолжала 420 тыс. рублей, сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что эта гражданка не платила людям зарплату в течение четырёх месяцев. При этом возможность сделать это у неё была.

После возбуждения уголовного дела женщина признала за собой вину и выплатила деньги. Теперь у неё есть шанс избежать уголовного наказания и отделаться судебным штрафом. С ходатайством об этом выступили представители СКР. Дело скоро рассмотрит суд.