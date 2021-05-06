Сеул, , 13:06 — REGNUM В марте 2021 года жители Южной Кореи потратили на онлайн-покупки 15,8 трлн вон (~$14 млрд), что на 26,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Статистической службы страны.

Согласно опубликованным данным, темпы роста показателя являются самыми высокими с октября 2018 года.

Отмечается, что продажи в сфере общественного питания выросли на 62,4%, в сфере туризма и транспорта — на 92,9%, бытовой электроники — на 22%, продуктов питания — на 21,1%.

69,1% транзакций пришлись на мобильные устройства, что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем в период с января по март 2021 года жители Южной Кореи потратили на онлайн покупки 44,6 трлн вон (~$39,6 млрд), что на 21,3% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года.