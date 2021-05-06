Новосибирск, , 12:31 — REGNUM С начала мая 2021 года в Новосибирской области зарегистрировано 637 пожаров, из них 537 — горение травы и мусора. Только за прошедшие сутки было зафиксировано 87 термических точек. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

«Муниципальным властям и органам местного самоуправления рекомендовано усилить контроль подведомственных территорий для предотвращения возможных пожаров, активизировать разъяснительную работу с населением, активно используя ресурс сельских старост, межведомственных профилактических групп и полномочия надзорных служб. В зоне особого внимания в период майских праздников — частный сектор и садовые товарищества», — отметили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области из-за жаркой погоды сохраняется высокий класс пожароопасности.

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