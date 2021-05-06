Улан-Удэ, , 12:30 — REGNUM Парад в столице Бурятии Улан-Удэ, посвящённый 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт с участием зрителей. Но чтобы попасть на площадь Советов, последним необходимо иметь один из документов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Так, желающие могут предоставить результаты тестов на наличие коронавируса, проведённого не ранее, чем на 72 часа до начала мероприятия, справку о перенесённом не ранее чем за полгода заболевании COVID-19, либо сертификат о наличии прививки из двух компонентов.

При этом все, кто не сможет посмотреть парад своими глазами 9 мая могут прийти на площадь Советов Улан-Удэ 7 мая, когда там состоится генеральная репетиция. Также парад будет транслироваться онлайн в эфире трёх телеканалов.

«Кроме того, в День Победы с 08:00 до 21:00 на Мемориале Победы будет проходить показ образцов военной техники, имеющейся на вооружении в воинских частях Улан-Удэнского гарнизона. Вечером, в 22:00, празднование завершит праздничный артиллерийский салют», — отметили в правительстве.

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