Москва, 6 мая, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В России могут изменить требования к упаковке табачных изделий. Соответствующий пункт с изменениями вошёл в план мероприятий для реализации антитабачной концепции, утверждённой правительством РФ.

Сигареты

Согласно плану, будет проведено более 20 мероприятий, и в одном из них предлагается «усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения».

Уточняется, что, согласно данному мероприятию, «будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения».