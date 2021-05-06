Милан, Италия, , 12:27 — REGNUM

С 10 мая 2021 года для жителей североитальянского региона Ломбардия (Милан) в возрасте 50−59 лет откроется предварительная запись на прививку от коронавируса, заявил в четверг, 6 мая, губернатор Аттилио Фонтана.

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Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно этой вакциной. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 5 мая, в Италии умерли 122 005 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 267 (днем ранее — на 305). Число подтвержденных носителей выросло на 10 585 (днем ранее — на 9116). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 070 400 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 407 129 человек — на 6760 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 6 580 520 человек, что составляет 10,93% населения Италии.