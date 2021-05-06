Саратов, , 12:41 — REGNUM В Саратовской области сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, участники которой подозреваются в мошенничестве при продаже газового оборудования. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии, злоумышленники, действуя от имени коммерческой организации, предлагали жителям, в основном пенсионерам, приобрести сигнализаторы загазованности и газовые предохранительные клапаны по завышенным ценам. Они сообщали, что установка оборудования является обязательной, а при отказе клиентам якобы грозят штрафные санкции или отключение от газоснабжения. На самом деле отказ от услуг и товаров, навязываемых сотрудниками фирмы, не мог повлечь негативных последствий для пользователей газа.

Пятеро подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Полицейские не исключают, что от их противоправных деяний могли пострадать не менее 100 человек. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех потерпевших и суммы причиненного ущерба.

ИА REGNUM напоминает, в Костроме лжеспасатели обходили квартиры граждан и навязывали покупку огнетушителей и автономных устройств порошкового пожаротушения.

Читайте также: Лжесотрудники МЧС предлагают костромичам купить огнетушители

Читайте также: Коммунальные «ходоки» терроризируют Чувашию