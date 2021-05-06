Москва, , 12:27 — REGNUM В течение трех лет капитальный ремонт планируется провести в 137 поликлиниках Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил на встрече с жителями, видеозапись которой была опубликована в его личном блоге 6 мая.

По его словам, в первую очередь ремонтируются учреждения, находящиеся в наиболее неблагополучном состоянии. Причем в рамках капитального в них заменяется не только оборудование, но и практически все строительные элементы за исключением стен.

«В обновленных учреждениях будет и новое оборудование. В главных зданиях поликлиник установят компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты УЗИ, денситометры и оборудование для отслеживания состояния пациентов с сердечными заболеваниями. Филиалы оснастят аппаратами для УЗИ и рентгена, маммографами и оборудованием для функциональной диагностики», — сказал глава города.

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