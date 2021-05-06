6 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Украинцы оценили новость о том, что Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать представителя «Слуги народа» Василия Вирастюка народным депутатом Украины.

Мирослава Романенко, , 15:18 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать представителя «Слуги народа» Василия Вирастюка народным депутатом Украины. Решение 5 мая было принято на заседании ЦИК. Как уточнили в комиссии, причина отказа в регистрации — решение суда об отмене результатов выборов в одномандатном избирательном округе № 87, которое лишает ЦИК оснований для регистрации Вирастюка.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: Скандальные выборы в Раду: «слуге народа» не удалось стать депутатом

Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Страна.ua», а также зрители канала «112 Украина». Многие выразили недоумение, зачем хорошему спортсмену становиться политиком.

«Я не понимаю ни Вирастюка, ни Кличко и остальных спортсменов, которые идут депутатами, мэрами! Я бы понял, если кого-то из этих великих спортсменов поставили, к примеру, министром спорта, хотя бы это было бы как-то логично, но в этих ситуациях полный бред!!» — отметил Виталий Г.

«Неужели до кормушки не дошел?» — спросила Аза Л.

«Ну вот что человеку не хватало, чтобы с таким позорищем лезть в зРаду?» — задался вопросом Olexandr L.

«Может, всё-таки останется нормальным спортсменом?» — спросил Владислав С.

«Хороший спортсмен. Но не политик. Туповат для этого», — добавил Borys Y.

Василий Вирастюк UNICEF Ukraine

«Почему-то все хотят быть депутатами. Лучше бы спортзал открыл для детей и сам бы их тренировал, была бы ему честь и достоинство, а так один сплошной позор», — отметила Лиля К.

«Спасли спортсмена для общества», — пишет Тамир Ш.

«Хватит клоунов, и так перебор», — отметил Александр П.

«Я думаю, спасли ему репутацию, хотя…» — написала Ольга Т.

«Пусть своим делом займётся, уже насмотрелись клоунады, и в цирк ходить не надо», — отреагировала Даша З.

«Не судьба, а может, это и к лучшему», — предположила Olga V.

«Ничему его пример Кличко не научил! Кличко был национальным героем, пока с закрытым ртом махал кулаками. Полез в политику и стал посмешищем на весь мир. С Василием та же история, гордость нации в спорте, но законодатель из него такой же, как и проектировщик дирижаблей…» — пишет Александр К.

Виталий Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Таким бугаям в шахту надо, вагонетки толкать для экономии электричества», — отметил Виктор К.

«ЦИК спас человека от проклятий избирателей!!!» — добавил Константин К.

«Говорите, поляну накрыл?.. И тут такой облом… Человек реально захотел послужить народу из всех сил немереных, а тут эта чертова ЦИК не даёт послужить народу…» — отметил Сергей Ж.

Напомним, Василий Вирастюк — известный украинский спортсмен, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула «Самый сильный человек мира» 2004 года, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье.