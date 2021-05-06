Омск, , 12:49 — REGNUM Омский хоккейный клуб «Авангард», играющий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), на два года продлил соглашение со своим генеральным менеджером Алексеем Волковым и его ассистентом Юрием Кузьменковым. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба команды из Омска.

«Сейчас перед Волковым и его командой стоит задача не только удержать завоеванные позиции, но и при формировании новой команды учитывать тот факт, что через сезон «Авангарду» предстоит переезд в Омск», — приводит пресс-служба слова председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова.

Также Крылов отметил, что, по его мнению, команда должна вернуться в родной город таким же боеспособным коллективом, каким она была в минувшем сезоне.

«Поэтому мы подписали с Алексеем контракт еще на два сезона», — заключил председатель совета директоров клуба.

Отметим, в минувшем сезоне омский «Авангард» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а также впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счётом 4:2.