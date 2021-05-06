Киев, , 13:24 — REGNUM Правительство Украины получит $200 млн от Всемирного банка на реформу системы высшего образования. Об этом сообщила 5 мая пресс-служба организации.

«Проект «Совершенствование высшего образования на Украине ради результатов» будет способствовать улучшению качества в сфере высшего образования, повышению уровня её соответствия потребностям рынка труда, устойчивости образовательной системы…» — сказано в сообщении.

В описании проекта сказано, что на Украине функционирует слишком большая и неэффективная сеть из 327 вузов, из которых 231 — государственный. Почти в 60% из них обучается менее 5 тыс. студентов. Это угрожает финансовой устойчивости, а также снижает качество образовательных услуг.

Программа оптимизации высшего образования на Украине рассчитана на пять лет. Всего с 1992 года Всемирный банк выделил Украине на реформы образовательной сферы около $13 млрд, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что к 1 июня парламент должен принять все необходимые законы, которые требует Международный валютный фонд (МВФ).

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