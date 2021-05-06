Новосибирск, 6 мая, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Новосибирскую область вернулась жаркая погода. Из-за этого высокий класс пожароопасности в регионе сохраняется, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Борьба с лесным пожаром

Напомним, что, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 6 мая, в Новосибирской области температура воздуха составит +23°C, местами до +28°C, что на 2−5 градусов выше нормы. В ближайшие дни сильных осадков в виде дождей не ожидается.

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«Такая погода, особенно с порывами ветра, способствует усугублению оперативной обстановки с пожарами. 4-й класс пожарной опасности сохранится на территории региона до 11 мая включительно», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что на всей территории региона с 30 апреля 2021 года действует особый противопожарный режим