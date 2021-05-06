Пермь, , 12:22 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых выяснить обстоятельства смерти женщины в больнице города Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он поручил изучить все доводы, которые были изложены в СМИ о якобы ненадлежащем оказании ей медпомощи. Также Бастрыкин ждёт от них докладов.

Отметим, речь идёт о женщине 1943 года рождения. Региональное управление СКР ранее сообщило о начале доследстенной проверки по фактам публикаций в СМИ о якобы некачественной медпомощи.