Воронеж, 6 мая, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Основным мероприятием праздничной программы в День Победы 9 мая в Воронеже станет проведение военного парада. О программе празднования сообщили в пресс-службе мэрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют

В традиционном военном параде в День Победы на площади Ленина примут участие 1752 военнослужащих Министерства обороны и других ведомств, 76 единиц военной техники. По окончании парада на видеоэкране на площади Ленина будет вестись трансляция записи Парада Победы в Москве.

У Кольцовского сквера разместится выставка военной техники, современных и ретро-автомобилей, на сцене у магазина «Утюжок» запланирована концертная программа. Всего в центре Воронежа будет работать 12 тематических площадок и 225 торговых точек. На Адмиралтейской площади с 10:00 до 22:00 состоится мотофестиваль «Дивизион»

»В рамках фестиваля планируется мотопробег колонны мотоциклистов по маршруту: памятник «Танкистам — защитникам воронежской земли» (пр-т Патриотов) — ул. Ворошилова — Цирк — ул. 20-летия Октября — Чижовский плацдарм — Петровская набережная — Адмиралтейская площадь. Маршрут движения отработан с ГИБДД, которая также обеспечит и сопровождение мотоколонны», — прокомментировал глава Воронежа Вадим Кстенин.

На площади воронежцы смогут познакомиться с современной мототехникой, увидеть показательные выступления мотофристайла, флайборд-шоу на акватории воронежского водохранилища, также состоится молодежный рок-фестиваль и Х Всероссийский фестиваль огненных искусств «Огни Победы». Завершится День Победы артиллерийским салютом в 22:00 с дамбы Чернавского моста.