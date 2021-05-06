Чемальский район, Алтай, , 12:15 — REGNUM В селе Чепош Чемальского района Республики Алтай проживает один из немногих оставшихся в регионе ветеранов Великой Отечественной войны Михаил Бояркин. Об этом сообщает районная газета «Чемальский вестник».

Михаил Викторович родился 16 ноября 1924 года в селе Актел Шебалинского района. На фронт его призвали в августе 1942 года. Он принял участие в боях на Курской дуге, за освобождение Украины и Белоруссии, а также в Восточной Пруссии. Участвовал в штурме Кёнигсберга.

«Около десяти лет назад Михаил Викторович выпустил в свет книгу «Сороковые, роковые…». Михаил Викторович проделал огромную работу, запечатлев в своем труде довоенный Алтай, а потом и линию фронта», — сообщает издание.

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