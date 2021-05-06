Москва, , 12:15 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 2114 случаев заражения коронавирусом. Такие цифры 5 мая привели в оперативном штабе столицы.

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«Подтверждено 2114 новых случаев заражения, госпитализированы 1033 человека, скончались 59 пациентов», — сообщили в оперштабе.

За этот же период в городе выздоровели ещё 2056 пациентов с COVID-19. Отметим, что днем ранее количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 в столице составляло 2432.

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